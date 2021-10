Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 17:47 horas

Na mesa estavam os principais dirigentes da empresa e assuntos como siderurgia e investimentos na cidade foram tratados

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto esteve nesta quarta-feira, dia 13, com os principais diretores da CSN, na primeira de uma série de reuniões que devem acontecer nas próximas semanas. O objetivo é debater investimentos e parcerias, que caibam dentro de um projeto que beneficie tanto a empresa quanto o município.

Segundo Neto contou ao DIÁRIO DO VALE, o debate deste primeiro encontro foi norteado pela palavra “entendimento”. O prefeito destacou que há um desejo mútuo de fazer a cidade e a CSN se desenvolverem juntos nos próximos anos.

“Foi uma honra receber os dirigentes da CSN e, principalmente, poder dizer que abrimos conversas que possibilitarão melhorias para a cidade e para a empresa. Temos uma equipe voltada para essa nova realidade, com a certeza de que todos sairão ganhando com o entendimento”, disse Neto.

O encontro ocorreu no gabinete do prefeito, no Palácio 17 de Julho, e contou com a participação de Marconi Perillo, que é assessor da presidência da empresa, Luiz Paulo Barreto, diretor de Relações Institucionais, além de dirigentes das áreas de patrimônio, imobiliária e de mineração.

A direção da CSN teria confirmado no encontro, por exemplo, que já estão programados investimentos para modernização da sinterização e da coqueria na Usina Presidente Vargas.

A modernização vai possibilitar maior capacidade de produção aliada a ganhos ambientais. Além disso, foi confirmado um projeto já em andamento para fortalecer as operações na fábrica de aços longos.

“Agradecemos muito o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, pela vinda desta comitiva a Volta Redonda. Somos sempre muito gratos a todos que desejam investir em Volta Redonda, mas sendo a CSN isso é ainda mais especial” destacou Neto.

Os secretários municipais Eric Higino (Fazenda), Sérgio Sodré (Desenvolvimento Econômico), Abmailton Pratti da Silva (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Lee, os assessores especiais Deley de Oliveira e Rogério Loureiro, além do vereador Vander Temponi, participaram da reunião.