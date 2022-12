Níveis dos rios em BM estão dentro do nível de segurança - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 08:01 horas

Barra Mansa – O monitoramento dos três rios que cortam Barra Mansa é uma constante durante o período de verão, devido ao aumento da incidência de chuvas e ocorrências. Como a registrada nesta quarta-feira (7), no Nova Esperança, onde o rio que dá nome à cidade transbordou na Rua Florianópolis. A manhã de ontem foi de limpeza da via por equipes do Saae-BM e da Secretaria de Manutenção Urbana. A Defesa Civil segue monitorando de forma intensiva áreas de risco como esta e ressaltou que os níveis dos rios estavam dentro do limite de segurança até o fechamento desta edição.

– O Rio Bananal está em 2,36m, sendo que o limite de segurança para transbordamento é de até 4,8m; o Rio Barra Mansa está em 1,12m, tendo como limite 2m; o Rio Paraíba do Sul está em 3,02m e seu limite seguro é de 4,5m – explicou o coordenador de Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos.

O município possui dez equipamentos para alertas sobre riscos de transbordamento de rios ou deslizamentos, instalados nos bairros: Boa Sorte, Boa Vista, Cotiara, Metalúrgico, Monte Cristo, Nova Esperança, Paraíso de Baixo, Vila Coringa, Vila Nova e Vista Alegre.

Em situação de emergência, os moradores podem pedir auxílio para a Defesa Civil pelos números 199 ou (24) 3028-9370. Os Bombeiros pode ser acionados pelo 193.