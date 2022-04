Nova empresa de merenda em VR assume na segunda-feira e vai absorver mão de obra da antiga fornecedora

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 14:52 horas

Oficialização da contratação emergencial foi firmada nesta quarta-feira (27) e atenderá a 109 unidades escolares

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda assinou um contrato de seis meses com a Horto Central Marataízes, nova empresa responsável pelo preparo e fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, cerca de 36 mil estudantes de 109 unidades serão atendidos. A Horto Central Marataízes assume os trabalhos na próxima segunda-feira (2/4). A expectativa é absorver a mão de obra deixada pela antiga empresa como merendeiras, nutricionistas e coordenação.

“O pessoal que trabalhava para a antiga empresa não teve nada a ver com os problemas detectados nas seguidas fiscalizações que foram feitas desde que as aulas voltaram. Os bons profissionais vão ficar e serão contratados pela nova empresa, que já pretende até ampliar seu quadro. Tivemos de cumprir todos os ritos legais e processuais para fazer esta transição, e esperamos que muito em breve nossos alunos tenham a merenda que merecem e precisam para render nos estudos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

A oficialização da contratação emergencial foi confirmada na manhã desta quarta-feira (27) pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A empresa anterior, contratada pela antiga gestão municipal, teve o acordo rompido na última quarta-feira (20) pelo descumprimento, repetidamente, das obrigações assumidas em contrato.

A secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a “Tetê”, destacou que a Horto Central Marataízes foi escolhida após uma pesquisa do setor de Alimentação Escolar da SME. A expectativa é oferecer uma merenda de maior qualidade a todos da rede municipal de ensino.

“É um contrato emergencial de seis meses até a realização de uma nova licitação, mas a nossa expectativa é de melhorar o serviço prontamente. A partir de segunda-feira teremos um cardápio provisório, mas atendendo a todas as refeições dos alunos. A gente lamenta o que aconteceu nos últimos dias, mas desde a retomada das aulas presenciais, vínhamos acompanhando o serviço da antiga empresa, por meio da fiscalização do setor de Alimentação Escolar da SME e da informação das diretoras, e tínhamos que nos resguardar juridicamente”, justificou Tetê, informando que além do rompimento do contrato, a antiga empresa foi multada e não fez a entrega dos insumos.

“Por este motivo, também tivemos que realizar um contrato emergencial para garantir que não vai haver desabastecimento”, acrescentou a secretária.

De acordo com o sócio-proprietário da Horto Central Marataízes, Ademar Morais da Mata, a empresa foi fundada em 1994, no estado do Espírito Santo e possui expertise no mercado.

“A primeira coisa que as pessoas podem ter certeza é que vamos servir uma alimentação de qualidade. É uma empresa familiar e bem organizada. Somos referência no Espírito Santo. Contamos com setores de Planejamento e Qualidade. E Volta Redonda possui algumas vantagens, como por exemplo, ser uma cidade muito bem organizada, o que ajuda na logística”, comentou da Mata.