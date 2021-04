Novo decreto autoriza turismo na modalidade ‘day use’ em Angra

Angra dos Reis – O decreto nº 12.045, em vigor desde ontem, segunda-feira, dia 26, com validade até o dia 3 de maio, flexibiliza algumas medidas de combate à Covid-19. Uma delas é a permissão para o turismo ‘day use’ com, porém, limite de apenas um fluxo de ônibus (ou van e microônibus) por embarcação. Esta permitida ainda a entrada de veículos turísticos com destino aos meios de hospedagem, sendo que a ocupação de hóspedes fica limitada a 60%.

As aulas de esportes, as escolinhas, os projetos sociais esportivos e afins poderão funcionar contanto que sigam os critérios dispostos no decreto, entre eles a orientação de que os atletas não troquem uns com os outros o material esportivo. Além disso, o atleta ou esportista que apresentar sinais de infecção deve ser afastado da atividade e o responsável pela aula deve indicar o mesmo para teste em um dos centros de triagem.

O funcionamento de clubes continua proibido, exceto para as atividades liberadas, como academias e congêneres, bares e restaurantes, marinas, piscinas, aulas esportivas, escolinhas e outros, observando-se em todos os casos as restrições e condicionamentos sanitários previstos nos decretos.

Outras regras divulgadas foram em relação à utilização das marinas públicas e privadas que só poderão liberar a saída de embarcações de esporte ou recreio contanto que haja a comprovação da necessidade de deslocamento marítimo emergencial para outra localidade ou a residência em Angra dos Reis comprovada e o Título de Inscrição da Embarcação (TIE) em seu nome, ou ao menos a Autorização para Transferência de Propriedade devidamente preenchida e com firma reconhecida em cartório.

As normas na íntegra sobre a utilização das marinas públicas e privadas consta no decreto nas redes sociais da prefeitura de Angra e no Boletim Oficial 1.322, que pode ser acessado no site www.angra.rj.gov.br.