Novos investimentos confirmam retomada econômica de VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 12:25 horas

Contratações abertas na CSN, chegada de novas empresas e ampliação de shopping são algumas das iniciativas em andamento

Volta Redonda – Volta Redonda chega a reta final de 2022 com expectativa de gerar mais de mil empregos, ao longo dos próximos meses. Nesta sexta-feira (11), a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) anunciou a abertura de mais de 300 vagas para cargos na operação da Usina Presidente Vargas. Nesta semana, o prefeito Antônio Francisco Neto já havia anunciado a instalação de uma joint venture, que vai gerar cerca de 100 novos postos de trabalho. Além da vinda da Rede Assaí de atacarejo, que vai criar aproximadamente 400 empregos, e da expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, com mais de 500 novas oportunidades.

A CSN abriu processo seletivo para mais de 300 vagas para cargos de operação da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. São elas para o setor administrativo; auxiliar de produção; eletricista de autos, industrial; mecânico – caldeireiro, manutenção e máquinas pesadas (autos); mecânico (soldador e usinagem); montador de andaime; operador de ponte rolante e empilhadeira; motorista CNH B, C, D, e E. Nível superior: operador de empilhadeira, ponte rolante, produção. Técnico: topógrafo. Dessas vagas, 120 são exclusivas para mulheres, segundo a Companhia.

Nesta semana, o prefeito Neto anunciou as vindas do grupo Trelicamp e da Rede Assaí. A empresa do setor metalúrgico irá manufaturar matéria prima comprada da CSN e da ArcelorMittal. A joint venture deve gerar cerca de 100 empregos na fase inicial e ficará em um terreno de sete mil metros quadrados, localizado na Rodovia dos Metalúrgicos. O projeto para o início das obras já foi entregue ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). Já a rede de atacarejo ficará em um terreno na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Belmonte. Serão criados aproximadamente 400 empregos, em uma área de 18 mil metros quadrados.

Ampliação de shopping

O Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, confirmou no mês passado a sua expansão. Serão seis mil e quinhentos metros quadrados. Com isso, o complexo passará a contar com mais uma torre – no terreno do antigo Hortifruti – interligada por uma passarela panorâmica, ganhando também uma nova fachada. A previsão é que sejam gerados 200 empregos de construção civil durante a obra e mais 300, incluindo pessoal do shopping e das lojas, quando a expansão estiver operando.

Consolidação da economia

Com tantos investimentos se concretizando, Volta Redonda vai se consolidando na criação de novas oportunidades. O Ministério do Trabalho divulgou em outubro os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que mostram que a cidade mantém o ritmo de crescimento, com o quinto mês consecutivo “no azul” na geração de postos de trabalho.

Em setembro, o município teve 2.782 admissões contra 2.549 desligamentos, um saldo positivo de 233 novas vagas com carteira assinada. Os números colocam Volta Redonda como uma das que mais geraram empregos no Sul Fluminense. No acumulado do ano, são 23.593 admissões contra 21.796 desligamentos, um saldo positivo de 1.797.

Contratações de Natal

O movimento de vendas de Black Friday, Natal e Ano Novo pode ser responsável por mais contratações em Volta Redonda. Segundo estimativa da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), cerca de 2 mil trabalhadores temporários devem ser incorporados ao setor neste fim de ano.

“Esses resultados são frutos de um trabalho que temos feito incessantemente. O prefeito Neto é um desenvolvimentista e nos deu essa missão do crescimento econômico e de garantir a infraestrutura de Volta Redonda. Conseguimos reagir aos impactos da pandemia da Covid-19 e manter a economia aquecida. O Comércio hoje já tem uma estimativa de aumento de 15% no número de vagas oferecidas, em relação a este período de fim de ano, incluindo o setor de gastronomia. O município vem obtendo destaque no Caged e a nossa expectativa é bastante positiva para os próximos meses quando novas empresas se instalarão em Volta Redonda”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sérgio Sodré.