Número de roubos e golpes tende a subir em dezembro - Diário do Vale

ISP aponta que registros de estelionato na região mais do que triplicaram na comparação entre os meses de dezembro de 2020 e 2021

Sul Fluminense – Todo fim de ano, o aumento da quantidade de pessoas com o décimo-terceiro no bolso ou na conta e com vontade de comprar movimenta, além do comércio, pessoas que têm intenções que não são exatamente honestas. E a situação piorou rapidamente: em 2022, mesmo ainda faltando os dados de novembro e dezembro, a quantidade de registros de estelionato é 44,8% maior do que o total do ano passado. E dezembro deve mostrar mais um salto: na comparação entre dezembro de 2020 e o mesmo mês de 2021, a quantidade de registros de estelionato na região do Médio Paraíba Fluminense saltou 206%, indo de 3.723 para 10.847, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP).

Esse tipo de crime, que anteriormente cobria principalmente os cheques sem fundo e uso indevido de cartões de crédito, passou a incluir golpes aplicados com o uso de “maquininhas de cartão”, e também armações que envolvem o novo “queridinho” dos brasileiros: o PIX.

Esta reportagem tem como objetivo apresentar alguns dos golpes mais comuns e as formas de evitá-los.

O PIX agendado e cancelado

Desde setembro de 2021, todas as instituições financeiras são obrigadas a oferecer aos clientes a possibilidade de agendar os pagamentos por PIX. A boa intenção por trás da medida é permitir que o consumidor se organize e programe pagamentos futuros. O perigo é que o PIX agendado pode ser cancelado um dia antes da data prevista para pagamento.

Resultado: algumas pessoas inescrupulosas estão adquirindo produtos e serviços no mercado e pagando com PIX agendados que são cancelados antes de serem efetivados. O comprovante da transação, que é enviado pelo cliente ao vendedor, registra o fato de se tratar de uma transferência agendada, mas esse arquivo pode ser alterado em programas de edição de imagem.

A maneira de se prevenir contra esse tipo de golpe é verificar a conta que vai receber o PIX. As instituições financeiras avisam o cliente de imediato, assim que a transação é efetivada. Assim, se o comprador tiver enviado o comprovante e a transação não tiver aparecido, é um forte sinal de transação agendada.

O ‘golpe da maquininha’

Essa modalidade de golpe pode ser aplicada pelo fornecedor no cliente, ao contrário do que ocorre com a anterior. Nesse caso, o vendedor “transforma” uma transação no valor de R$ 10 em, por exemplo, R$ 110, e “esconde” o valor cobrindo parte da tela da máquina de cartão. É um prejuízo difícil de recuperar, porque, uma vez que o comprador digitou a senha do cartão, o negócio é considerado concluído.

Para tentar reaver o prejuízo, é preciso acionar o banco e comprovar que o valor pago foi superior ao valor do produto. Em diversos casos, o cliente conclui que o valor a ser recuperado não vale o trabalho.

Assim, é melhor prevenir: o cliente só deve digitar a senha se a tela da maquininha estiver desobstruída.

A oferta ‘imperdível’

Essa acontece muito nas redes sociais. Aparece uma postagem com oferecimento de produtos por uma fração de seu preço real, sob as mais variadas justificativas. No fim das contas, o consumidor pode acabar pagando por algo que nunca vai receber ou entregando seus dados bancários a pessoas inescrupulosas. A maneira de se prevenir é relativamente simples: ofertas boas demais, principalmente vindas de empresas desconhecidas, têm uma enorme chance de ser um golpe.

‘Saidinha de banco’

Este não é estelionato. Geralmente é roubo, feito com uso de violência ou ameaça contra pessoas que acabaram de sacar grandes quantias em dinheiro. A melhor forma de evitar isso é pagar as coisas com cartão ou via internet banking, mantendo consigo a menor quantidade de dinheiro em espécie possível. Caso precise mesmo sacar uma quantia significativa, evite ir sozinho.

Sequestro-relâmpago

É o crime em que a vítima é levada pelos criminosos e obrigada a retirar dinheiro em caixas eletrônicos ou fazer compras no comércio. Uma maneira de dificultar isso é evitar andar sozinho, estando sempre em pequenos grupos.

Por Paulo Moreira