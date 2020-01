Obras prosseguem no Zoológico Municipal de Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 18:36 horas

Uma das principais opções de lazer da cidade, o Zoo-VR foi reaberto e a população pode conferir os serviços em andamento; expectativa é de que em fevereiro a obra termine

Volta Redonda – A reforma do Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) prossegue, apesar de o local ter sido reaberto no último domingo, dia 05, pelo prefeito Samuca Silva. Ele explicou que não faria sentido manter uma área tão importante fechada, quando ela já pode ser visitada sem que haja risco para a população, que pode aproveitar o período de férias escolares.

– O Zoológico Municipal é atração não apenas para os voltarredondenses, mas para pessoas de toda a região e até de fora do estado. Além de ser uma grande área de lazer, desempenha um papel essencial na formação da consciência ambiental de nossas crianças e adolescentes. Então, não fazia sentido manter o local fechado sem que houvesse necessidade. As famílias podem aproveitar o período de férias para fazer esse passeio – disse o prefeito, acrescentando que a expectativa é de que em fevereiro a obra esteja concluída.

O Zoo-VR ainda conta com alguns serviços em andamento, mas a Prefeitura de Volta Redonda garante que, se as pessoas respeitarem a sinalização, não existe qualquer risco.

Cerca de 80% das obras de revitalização e infraestrutura do Zoológico já estavam concluídas no último dia 05. Elas vão trazer, como novidade, a imersão em uma área de 600 metros, proporcionando maior contato entre o público com alguns animais não agressivos, como aves e répteis.

Obras

As obras, que estão recebendo um investimento de R$ 700 mil na estrutura do espaço, que há mais de 20 anos não tinha uma reforma geral, se iniciaram em agosto deste ano. Além de alguns novos animais, o Zoológico também recebeu mais de 66 mil mudas de 30 espécies diferentes, que estão sendo plantadas no local desde novembro.

A nova praça de entrada também já foi reformada e pretende facilitar a localização dos visitantes. Também foram revitalizados o parque infantil e a área de piquenique. Ainda está na fase de conclusão a pavimentação, a instalação dos brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais e a obra do novo recinto de imersão em uma área de 600 metros.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Maurício Ruiz, o Zoológico já tem prontos 17 recintos de animais. “Serão diversas espécies, entre pássaros, mamíferos, répteis, e outros. Uma diversidade boa”, disse Ruiz, lembrando que a reforma foi realizada gradativamente para evitar o estresse dos animais. O zoológico fica aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 16h30.