Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 07:56 horas

Quatro pessoas foram detidas; animais foram encontrados dentro de dois veículos

Porto Real – Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 300 animais silvestres na noite desta sexta-feira (16) em Porto Real. Durante a ação, quatro pessoas foram presas. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

De acordo com a PRF, a ação foi possível a partir da troca de informações de inteligência entre a PRF e a Polícia Civil, onde policiais rodoviários federais abordaram dois veículos de passeio, um Chevrolet/Ónix Plus e um Hyundai/HB 20, que haviam saído de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro transportando ilegalmente diversas espécies da fauna brasileira; como macacos, tartarugas, corujas, papagaios, araras e outros pássaros. Alguns ainda são filhotes, ressaltou um agente.

Dois homens de 34 e 21 anos, e duas mulheres de 24 e 21 anos, foram presos, suspeitos de tráfico de animais silvestres e conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil de Resende, juntamente com os veículos e os animais resgatados.

Os animais foram encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Seropédica/RJ e posteriormente, receberão os devidos cuidados e procedimentos necessários antes de retornarem ao ambiente natural.

Segundo agentes da PRF, foram contabilizados: 2 corujas; 2 filhotes de papagaio; 3 macacos prego; 1 macaco sauá; 3 periquitos; 10 filhotes de papagaio; 3 pássaros adultos; aproximadamente 25 canários da terra; aproximadamente 25 filhotes de passarinhos; aproximadamente 25 filhotes de canários da terra, fêmeas; 1 papagaio do Cerrado e 190 jabutis.