Operação da Polícia Civil de Volta Redonda teve como alvo prender traficantes que torturaram adolescente

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 07:17 horas

Oito pessoas foram presas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Luiz Jorge Rodrigues, realizam nesta quarta-feira (29/06) a operação “Fundo do Poço”. Os alvos foram traficantes que atuam num condomínio, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Oito pessoas foram presas. Houve ainda apreensão de armas e drogas, ainda não contabilizadas pela polícia.

A intenção era cumprir 11 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Segundo os agentes, além da atuação no tráfico de drogas, os alvos também estariam envolvidos na tortura de um menor de 15 anos. O crime foi em maio deste ano, sendo gravado, e as imagens compartilhadas por meio de redes sociais.

Policiais apuraram que, além de ser torturado, a família do adolescente foi expulsa do conjunto habitacional, por determinação do tráfico local. Os atos criminosos ocorreram porque o rapaz, que foi torturado, foi acusado ter ter dado socos na barriga de uma mulher grávida de um traficante.

Ainda pela acusação feita contra o menor, a agressão que teria sido praticada por ele, fez com que a grávida perdesse o bebê. No entanto, o delegado disse que rapaz foi vítima de uma acusação falsa, porque a gravidez foi inventada apenas incriminá-lo

– Ele (vitima) foi acusado injustamente – disse Luiz Jorge.