Paraty recebe título de Patrimônio Mundial da Unesco - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 13:18 horas

Paraty – O prefeito Luciano Vidal e representantes de órgãos governamentais, receberam na manhã deste sábado, 12, às 10h, na Casa de Cultura de Paraty o título de Patrimônio Mundial da Unesco. O evento contou com a presença da coordenadora de cultura da Unesco no Brasil, Isabel de Paula, do secretário nacional de Turismo, Fábio Pinheiro, do superintendente do Iphan no Rio de Janeiro, Olav Shrader, e de representantes do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente.

Com o certificado, Paraty é formalmente reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco pelo seu sítio misto Cultura e Biodiversidade, sendo a única cidade do Brasil e da América Latina a receber o título de Patrimônio Mundial nesta modalidade.

O prefeito Luciano Vidal destacou que a diversidade cultural e natural que a região possui foram as principais características para Paraty ser contemplada com o título em 2019.

“Nossa formação pelo intercâmbio das culturas indígena, africana e caiçara que se expressam nos bens culturais da cidade e que engloba uma fusão de características próprias do patrimônio material e imaterial. Ao mesmo tempo, a cidade apresenta exemplos de povos tradicionais que usam a terra e o mar de forma sustentável, demostrando a interação do homem ao meio ambiente. Todos sabem que a cidade de Paraty foi consagrada com o título de patrimônio mundial em 05 de julho de 2019. Porém, para complementar essa ação, ficou de ser entregue o certificado à cidade de Paraty”, explicou Vidal.

Durante sua fala no evento, Luciano agradeceu o apoio de todos quanto ao processo para conseguir o título. Comemorou ainda que a data coincidiu com o dia de seu aniversário. “Não tem presente melhor do que esse”, comentou.

“A conquista do título estava por vir há alguns anos, mas bastou organização e apoio de órgãos governamentais para que se tornasse realidade. Anteriormente, era submetido a solicitação usando como base o patrimônio histórico, fazendo com que fosse negado. O diferencial, que determinou a concessão do título, foi a junção do patrimônio histórico, cultural e natural, como a biodiversidade da cidade”, completou Vidal.

A união dos representantes indígenas e quilombolas também foi muito importante para a conquista. “Tratando da valorização da cultura, essas pessoas devem estar perto”, acrescentou.