Pesquisa diz que 51,5% da população de Volta Redonda quer reabertura do comércio com medidas de segurança

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 19:57 horas

Levantamento aponta também que 72,1% da população de Volta Redonda aprova desempenho de Samuca Silva contra Covid-19

Volta Redonda – Uma pesquisa feita pelo Instituto Orbital entre os dias 24 e 27 de abril com 400 pessoas, por telefone, apontou que mais da metade da população (51,5%) aprovam a reabertura do comércio com medidas de segurança e com restrições à circulação de pessoas na rua. O mesmo levantamento indicou que 72,1% dos entrevistados avaliam positivamente o desempenho do prefeito Samuca Silva no combate ao coronavirus.

Comércio

No que diz respeito à reabertura do comércio, além da parcela de 51,5% que quer a reabertura das lojas com medidas de segurança, há 31% que querem a manutenção do comércio fechado, sem flexibilização, 14,2% que querem que o comércio seja aberto sem restrições e apenas os grupos de risco fiquem em casa e 2% que acreditam que a quarentena deve ser encerrada e a circulação de pessoas, completamente liberada. Os que não souberam ou não responderam a essa pergunta são 1,3% dos entrevistados.

Desempenho de Samuca

Os 72,1% dos entrevistados que aprovam o desempenho do prefeito no combate ao novo coronavírus se dividem entre 24,3% que classificaram as ações do prefeito com o conceito ótimo e 47,8% que atribuíram o conceito “bom”.

A avaliação neutra, expressa com o conceito “regular”, ficou em 21%. Deram avaliação negativa, com conceitos “ruim” (2,3%) e “péssimo” (4,3%) 6,6% dos entrevistados.

Em relação a uma pergunta em que o entrevistado é convidado a dar uma nota de 0 a 10 sobre a atuação do prefeito, a média resultante foi de 7,4.

Em relação às ações, postura e atitudes tomadas no combate ao coronavirus pelo prefeito, 72,8% dizem que ele sabe o que está fazendo; 71,5% o acham confiável; 71,3% dizem que está decidido; 69,8% dizem que está trabalhando muito e 66,5% acreditam que ele está sendo transparente.

Medidas mais populares

Entre as medidas tomadas pelo prefeito no combate à pandemia, a que teve maior aprovação popular, com 98,5% de aprovação, foi a vacinação de idosos de mais de 70 anos em domicílio; seguem-se o uso obrigatório de máscaras em ambientes públicos, fechados ou abertos e estabelecimentos comerciais e privados (97,3%), fechamento do zoológico, parque aquático e outras unidades públicas de lazer (96,8%), distribuição de cesta básica para alunos das escolas municipais (95%), controle do número de clientes dentro de farmácias e supermercados (94,5%), fiscalização do cumprimento das medidas determinadas (94,3%), ônibus circulando apenas com passageiros sentados (93,8%), disponibilização de leitos no Hospital do Idoso e no antigo Santa Margarida (90,5%), suspensão das aulas (89%), montagem de um hospital de campanha no Estádio Raulino de Oliveira (82,3%), proibição de missas e cultos (81,8%), proibição da feira livre (77,8%), fechamento das entradas da cidade (73,5%) e fechamento do comércio (55,8%).

Entre essas medidas, a feira livre já retornou, restrita a barracas que vendem alimentos, e o comércio varejista volta a funcionar, com medidas de segurança, na próxima segunda-feira (11).