PF investiga desvio de verbas na Saúde e cumpre mandados em Angra dos Reis

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 11:49 horas

Objetivo é apurar suposto favorecimento em contratos na área de saúde com uma cooperativa de trabalho

Angra dos Reis – A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje (1º) no Rio de Janeiro, com apoio da Controladoria Geral da União (CGU), a Operação Anáfora. O objetivo é apurar suposto favorecimento em contratos na área de saúde com uma cooperativa de trabalho pelo município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no valor total de R$ 563,55 milhões em pouco mais de dois anos.

Cerca de 130 policiais federais e CGU cumprem 27 mandados de busca e apreensão nos municípios de Duque de Caxias, Maricá, Angra dos Reis, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu e na capital. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

O ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que é candidato a vice-governador na chapa de Cláudio Castro, é um dos alvos da operação.

Em nota, Washington Reis confirmou ter recebido agentes da Polícia Federal em sua casa.

“Washington destaca que atendeu os policiais e se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. A polícia fez o seu trabalho, sem nenhum tipo de interrupção ou dificuldade e nada foi encontrado”, afirma o texto. As investigações

De acordo com as investigações, iniciadas em janeiro deste ano, a cooperativa pertence a uma organização criminosa estruturada e complexa, que vem operando no estado, praticando corrupção com desvio de recursos públicos, em especial na área da saúde.

Os mandados de busca e apreensão são contra empresários, interpostos (laranjas), operadores financeiros e prováveis líderes do esquema criminoso.

Segundo a Polícia Federal, o nome da operação faz referência à figura de linguagem que utiliza a repetição de uma palavra em frases seguidas, para enfatizar o termo. Da mesma forma, a organização criminosa investigada repetia o modus operandi na constituição de empresas geridas por laranjas ou para fazer contratos com órgãos públicos.

Fonte: Agência Brasil – Por Akemi Nitahara – Edição: Valéria Aguiar