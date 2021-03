Pleno do TSE mantém Neto na prefeitura

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 18:14 horas

Prefeito prossegue normalmente com seu mandato após decisão da mais alta corte eleitoral do país

Volta Redonda – Os ministros que formam o pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram por 4 votos a 2, nesta quinta-feira (11), manter a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deferiu a candidatura do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) e garantiu sua posse em primeiro de janeiro deste ano.

Aos adversários de Neto resta tentar um embargo de declaração para reverter a decisão, mas tal recurso seria julgado pelo mesmo plenário que manteve Neto no cargo.

O sétimo voto, que seria do ministro presidente do tribunal Luís Roberto Barroso, não tem condição de mudar o resultado. Tradicionalmente, nesses casos o presidente se abstém.

-Fico feliz porque foi feita justiça, já que meus adversários trabalharam o tempo todo contra mim e afirmaram que eu estava inelegível. Minha conduta sempre foi de respeito pelo dinheiro público e continuará sendo. Ficou provado o que sempre falei, jamais vou decepcionar o povo de Volta Redonda – disse Neto, no início da noite desta quinta-feira, dia 11.

Entenda o caso

Em 2017, a Câmara Municipal de Volta Redonda votou para rejeitar as contas de Neto referentes aos anos de 2011 e 2013.

No entanto, Neto foi escolhido em convenção pelo DEM para se candidatar a prefeito em 2020, tendo Sebastião Faria como candidato a vice.

Quando chegou a data das eleições, em 15 de novembro, Neto tinha duas sentenças desfavoráveis a sua candidatura, na Justiça Eleitoral local e no TRE-RJ . Mesmo assim, venceu a eleição no primeiro turno, com cerca de 57% dos votos.

Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, permitiu que Neto tomasse posse em primeiro de janeiro, até que o pleno se pronunciasse a respeito do caso.

O TSE considerou que, embora Neto tinha tido duas contas rejeitadas pela Câmara, nenhuma delas ocorreu por ato doloso de improbidade administrativa ou irregularidade insanável por parte do prefeito.