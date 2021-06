PM apreende farto material entorpecente em Barra do Piraí

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 07:47 horas

Durante ação, um homem foi preso; ao todo, 1.212kg de cocaína e 620g de maconha foram apreendidos

Barra do Piraí – Farto material entorpecente foi apreendido nesse domingo, dia 06, por policiais militares do 10º Batalhão, em Barra do Piraí. A ação, registrada na 88ª DP, aconteceu na Rua Barão de Santa Cruz, no Centro. Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso por suspeita de tráfico.

Segundo a PM, ao todo, foram apreendidos 1.212kg de cocaína e 620g de maconha, após denúncia. A informação dava conta que um veículo Siena cinza, supostamente usado para transporte de passageiros por aplicativo, teria saído da casa de um suposto traficante do bairro São Luiz, com todo material.

A PM relatou que os entorpecentes, encontrados dentro de uma sacola plástica, foram jogados de dentro do veículo após perseguição. O veículo foi interceptado por outra equipe da Polícia Militar e encaminhado para delegacia de Barra do Piraí. O suspeito foi autuado no artigo 33 da Lei 11.343/06, onde permanece preso.