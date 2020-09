PM apreende fuzil e munições após tiroteio em Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 10:58 horas

Um homem, suspeito de trocar tiros com a PM, foi detido e está sob custódia no Hospital Geral da Japuíba

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º BPM apreenderam um fuzil calibre 5,56mm com a numeração raspada, além de um carregador alongado para fuzil, 13 munições do mesmo calibre, um coldre de perna, dois porta carregadores de fuzil, um rádio transmissor e uma base para rádio transmissor, na manhã desta quarta-feira (09), após intenso tiroteio no bairro Lambicada, em Angra dos Reis.

De acordo com a PM, equipes foram ao local durante uma operação e foram recebidas a tiros. Houve confronto armado e após cessar fogo, um homem foi encontrado, baleado, em posse de todo material. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral da Japuíba, onde permanece sob custódia na unidade. Policiais militares continuam no local da ocorrência.