PM apreende granada após troca de tiros com suspeitos de tráfico em Resende

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 08:27 horas

Drogas também foram apreendidas; confronto aconteceu no bairro Baixada da Olaria, na noite de segunda-feira, 09

Resende – Policiais militares do 37º Batalhão apreenderam uma granada e farto material entorpecente na noite dessa segunda-feira (09), após troca de tiros com suspeitos de tráfico, no bairro Baixada da Olaria, em Resende.

Segundo consta na ocorrência, o confronto teve início após tentativa de abordagem na Rua da Baixada. A PM afirma que avistou alguns suspeitos próximos à tapumes de uma obra, que ao notarem a presença dos agentes, atiraram. Após cessar fogo, os militares fizeram buscas pelo local e encontraram uma granada, 21 pinos de cocaína; 02 sacolés de maconha; R$ 58,00 em espécie; um celular; uma touca ninja; 03 rádios transmissores e uma capa de colete balístico.

De acordo com a PM, ninguém foi preso, porém, um dos suspeitos foi reconhecido pelos militares durante a fuga. O caso foi registrado na 89ª DP (Resende) como tentativa de homicídio contra a equipe policial. Todo o material foi recolhido para perícia, permanecendo apreendido.