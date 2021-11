PM apreende grande quantidade de drogas em Volta Redonda após denúncia

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 08:27 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam, na noite de ontem (24), no bairro Roma I, em Volta Redonda, grande quantidade de entorpecentes, arma e munições. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Ao todo, foram apreendidos uma pistola calibre 45, 07 carregadores de pistola do mesmo calibre, 03 carregadores de pistola 9mm, 04 carregadores alongados de pistola 9mm, 40 munições cal. 5.56mm, 400 munições calibre 9mm, 40 bolas contendo cocaína com aproximadamente 33 kg, 2.617 pinos de cocaína, 05 pés de maconha, 05 tabletes com aproximadamente 3 kg de maconha, 416 tabletes médios da mesma droga, 16 potes de fermento em pó, 27.000 sacolés vazios, 45.000 pinos vazios, 51 folhas de etiquetas, 06 bacias, 03 balanças de precisão e 03 grampeadores.

PMs do 28º Batalhão relataram que todo material foi encontrado após denúncia. A informação dava conta que um suspeito, armado, estaria dentro de um sítio localizado no bairro. Segundo os agentes, o mesmo fugiu por área de mata após notar a presença da Polícia Militar. Uma testemunha – que se identificou como companheira do suspeito – relatou à PM, que o mesmo fugiu por estar com medo, devido aquela localidade ser usada, segundo eles, por ”elementos oriundos do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida”. O local seria usado para esconder armas, drogas e preparo de entorpecentes.