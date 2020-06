PM apreende mais de meio quilo de cocaína em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 06:55 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar apreendeu pouco mais de meio quilo de cocaína, na noite desta sexta-feira, dia 19, no bairro Vista Alegre. Uma mulher de 32 anos foi presa na operação.

Os PMs receberam informações de que uma casa na Avenida dos Pinheiros estaria sendo usada como depósito de drogas, que são vendidas no bairro por integrantes de uma facção criminosa.

No local indicado, os policiais encontraram a mulher, que confirmou ter recebido a quantia de R$ 500 para guardar as drogas. No imóvel, os Policiais encontraram 410 sacolés de cocaína e mais uma sacola com a mesma droga.