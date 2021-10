PM apreende segundo fuzil em 24 horas na Vila Delgado

Matéria publicada em 31 de outubro de 2021, 15:10 horas

Suspeitos fugiram ao notar a aproximação dos policiais, deixando armas e droga em terreno

Barra Mansa – No fim da manhã deste domingo (31), policiais militares foram a uma área de mata perto da Vila Delgado, em Barra Mansa, em resposta a uma informação recebida de que haveria suspeitos escondendo armas e drogas no local. No entanto, os suspeitos fugiram, depois de notarem a aproximação dos PMs.

Eles deixaram o terreno mexido, e no local os policiais apreenderam um fuzil T4 calibre 556, da marca Taurus, quatro carregadores de fuzil, munição que, até a publicação desta nota, ainda não tinha sido contabiliza e um galão da droga conhecida como “cheirinho da loló”. Ninguém foi preso.

No sábado (30), PMs já haviam prendido um suspeito no local, também portando um fuzil e uma granada.