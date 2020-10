PM detêm trio com 50 quilos de maconha em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 08:21 horas

Veículo com registro de furto em MG e material do tráfico também foram apreendidos; flagrante aconteceu nos bairros Voldac e Retiro , em Volta Redonda

Volta Redonda – Três homens foram detidos por policiais militares do 28º Batalhão nessa terça-feira (27) em Volta Redonda, após serem flagrados com farto material entorpecente e um veículo com registro de furto no município de Passa Vinte (MG), após denúncia.

Ao todo, 50 tabletes de maconha; 30 munições calibre 556; 500 pinos vazios; 02 balanças de precisão; 03 lixadeiras; 01 plaina elétrica; 01 serra circular; 02 furadeiras; diversas ferramentas; além do veículo recuperado, foram apreendidos.

O flagrante, segundo a PM, aconteceu após os militares abordarem dois – dos três – suspeitos dentro do veículo estacionado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac , após denúncia, com diversas ferramentas dentro da caçamba. A PM afirma que durante abordagem, os suspeitos informaram que receberam o veículo e as ferramentas de um homem, hospedado num Hotel de Volta Redonda, e que estavam ali porque tentariam vender o material num loja de material agrícola.

Segundo consta na ocorrência, os militares foram ao endereço do Hotel citado pela dupla, no bairro Retiro; e, após encontrarem o terceiro suspeito, o homem confessou aos agentes que furtou o veículo em Passa Vinte para se deslocar até Volta Redonda. A PM afirma que o homem disse ainda que pertencia à uma facção criminosa e atuava no tráfico de drogas do bairro Santa Cruz e que iria colaborar com o serviço policial dando a localização do endereço onde os militares encontrariam material do tráfico. Cientes, os policiais se dirigiram à Servidão da Torre, no bairro Santa Cruz II (Morro da Torre), onde encontraram a droga, além de material utilizados pelo tráfico. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).