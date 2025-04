PM faz primeira prisão com uso de câmeras com IA em BM

Barra Mansa – O sistema de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial da Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa auxiliou na primeira prisão de um foragido da justiça, na noite de domingo (13). Um homem, de 49 anos, foi identificado na Avenida Joaquim Leite, no Centro, após as câmeras reconhecerem o rosto do suspeito e acionarem automaticamente a Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é foragido do sistema prisional e possui oito anotações criminais. Entre elas estão uma por homicídio, exposição da vida ou saúde de outrem a perigo, dois furtos, três ocorrências de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa.

“Estamos investindo muito em tecnologia e ampliando o número de câmeras interligadas ao sistema de reconhecimento facial, em parceria com a Secretaria de Polícia Militar. Entendemos que devemos trabalhar em conjunto com o Estado, buscando fornecer ferramentas para, a cada dia, melhorar a segurança pública da nossa cidade. Estado e município trabalhando em conjunto, principalmente com ferramentas tecnológicas que auxiliem nossas forças de segurança com eficiência e agilidade. Nosso prefeito já nos solicitou o planejamento para expansão do sistema, justamente por entender que o município deve auxiliar o Estado na área da segurança pública”, disse o Secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Major Daniel Abreu.