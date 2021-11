PM inibe suposto roubo à residência em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 12:55 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão informaram no início da tarde deste sábado, dia 20, que conseguiram recuperar, durante patrulhamento, diversos itens supostamente roubados de uma residência localizada no bairro Laranjal, em Volta Redonda, além de um veículo, durante esta manhã. A abordagem aconteceu na Estrada da Votorantim, em Três Poços. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

Segundo a PM, foram apreendidos um veículo Gol Prata, uma TV de 32”, 04 notebooks, uma impressora, um forno elétrico, um microondas, um cortador de grama, um botijão de gás, um pneu, uma mala com roupas, um aparelho celular, além de utensílios de cozinha e limpeza.

A Polícia Militar não informou se algum suspeito foi detido.