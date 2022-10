PM registra assassinato em Barra do Piraí

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 10:23 horas

Barra do Piraí – Um homem, de 57 anos, foi assassinado a tiros domingo, dia 9, em Barra do Piraí. O crime foi na Rua Emília Rosa dos Santos, no distrito da Califórnia.

Testemunhas disseram que os atiradores estavam num moto e que a dupla fugiu após disparar na vítima, que foi atingida no pescoço e costas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Volta Redonda.

O homicídio será investigado pelo delegado titular da 88ª DP, Rodolfo Atala. Até o momento, ninguém foi preso.