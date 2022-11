PMs apreendem drogas em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 07:09 horas

Resende – Agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 37º Batalhão da PM, apreenderam drogas em Resende. A ação ocorreu na sexta-feira (11), na Rua 15, no bairro Morada da Barra. Ninguém foi preso.

Os policiais chegaram ao local, por meio de denúncia anônima. Foram apreendidos 77 pinos de cocaína, 20 porções de maconha, 300 pinos vazios, 500 etiquetas e duas bases de rádio.

O material foi levado para a 89ª DP (Resende).