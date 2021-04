Polícia apura morte de pastor em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 11:50 horas

Volta Redonda – A polícia está investigando o assassinato de um pastor, de Volta Redonda, de 62 anos, registrado no início da tarde desse sábado (24). O crime aconteceu na Rua 1.027 A, no bairro Volta Grande. As autoridades trabalham com a hipótese de a vítima ter sido morta por engano, onde testemunhas teriam informado à PM, no HSJB (Hospital São João Batista), que o pastor não seria o alvo do autor do disparo. O caso foi registrado na 93ª DP.

O suposto alvo seria outro homem, após suposta discussão com a mulher do suspeito. Segundo a PM, a informação foi confirmada na delegacia de Volta Redonda, pelo próprio homem que seria o alvo dos disparos. A PM informou que o homem relatou que após uma discussão, a mulher teria ido em casa – o bairro não foi informado – e chamado pelo marido. O companheiro então, teria até o local onde o crime aconteceu e teria atirado na direção do homem, mas acabou acertando o pastor por engano.

A vítima levou levou um tiro na cabeça e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao HSJB, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.