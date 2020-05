Polícia Civil de Barra Mansa prende Juninho Nazaré

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 13:30 horas

Barra Mansa – As Polícias Civis de Barra Mansa e Espírito Santo prenderam nesta quarta-feira, dia 20, o homem mais procurado no Sul Fluminense. Elmo Silva Lopes Júnior, conhecido como Juninho Nazaré, é apontado como líder de uma facção criminosa que age em todo estado do Rio, com forte presença em comunidades de todo o Sul Fluminense. Ele foi detido no Espírito Santo com uma grande soma de dinheiro vivo e num carro da Land Rover.

Policiais da 90ª Delegacia de Polícia localizaram e prenderam Juninho em uma cidade do Estado do Espirito Santo, contando com apoio de agentes locais. A operação é uma continuidade da ação deflagrada no último dia 15, quando foi presa a advogada do suspeito detido hoje, pelos crimes de lavagem de dinheiro. No entanto, o suspeito havia fugido do local, logo após a prisão da advogada.

As equipes de policiais de Barra Mansa e do Espírito Santo, com auxilio de imagens de câmeras de vigilância, identificaram o veículo utilizado por Juninho, uma Evoque, passando a monitorar o trajeto do veículo, identificando sua rota de fuga ao Estado do Espirito Santo.

Diante disso, a equipe de policiais acionou a polícia do Estado vizinho, passando as coordenadas da localização do suspeito de liderar o braço de uma facção criminosa na região.

Trajetória longa

Segundo as investigações, Juninho seria líder do tráfico de drogas no Getúlio Vargas, Paraíso de Cima, Boa Vista, São Sebastião e em outras localidades da Região Leste de Barra Mansa. Além disso, tem conexões em bairros de Volta Redonda, como no Jardim Belmonte, e também em Angra dos Reis.

Elmo Silva Lopes Júnior já foi preso em pelo menos duas ocasiões, em 2011 e 2014. O suspeito é oriundo do bairro Getúlio Vargas, onde segundo a polícia dava as ordens no tráfico de drogas há quase dez anos. De acordo com a polícia, Juninho Nazaré seria um dos envolvidos na tentativa de homicídio contra Emerson Ferreira, conhecido como Tuca, no mesmo bairro. O crime aconteceu em 2011. Três meses depois de ter sobrevivido ao atentado, Emerson foi preso por tráfico de drogas.