Polícia Civil deflagra Operação Combate em Resende

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 08:20 horas

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende), policiais do 37º Batalhão da PM, e policiais rodoviários federias, deflagraram na manhã desta terça-feira (28), a Operação Combate. A ação, que é coordenada pelo delegado Ronaldo Aparecido de Brito, tem como objetivo prender envolvidos num assassinato ocorrido no dia 8 de maio deste ano, no distrito de Engenheiro Passos, quando um homem foi julgado e morto por traficantes.

O outro crime foi uma tentativa de homicídio praticado no dia 11 deste mês, contra uma mulher, também em Engenheiro Passos. Ela teve várias costelas quebradas após ser agredida a pauladas por traficantes locais.

Até o momento, 16 pessoas já foram detidos e levados para a Delegacia de Resende. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Resende.

Uma das ações foi na Rua dos Diamantes, em Engenheiro Passos, onde dois irmão de 19 e 18 anos, foram presos por policiais militares. No imóvel onde estávamos suspeitos, os agentes apreenderam quatro celulares, um cigarro de maconha, um pino de cocaína, seis munições de calibre 38, documentos pessoais e dois cordões.

Contra eles, havia um mandado de prisão temporária de 30 dias, referente a um processo de homicídio. Os irmãos foram levados para a 89ª DP.

Os agentes da PM também estiveram numa casa na Rua Alvino Vitorino Coelho, em Resende, onde um jovem de 20 anos, também foi detido. No local foi apreendida uma réplica de pistola, 14 folhas de etiquetas e uma luneta.

O suspeito, segundo os PMs, disse que estava traficando a pouco tempo, e que empresava sua casa para que drogas fossem embaladas. Levado para delegacia, o jovem foi preso em flagrante, permanecendo preso.