Polícia Civil detém suspeitos de tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 09:31 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, detiveram nessa terça-feira, dia 27, dois suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Cidade do Aço, em Volta Redonda.

O delegado disse que entre os detidos está um homem, de 29 anos, preso em flagrante com 18 sacolés de maconha e 63 pinos de cocaína, no local conhecido como “predinhos”. Segundo Edézio Ramos, o suspeito foi autuado no Artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

De acordo com o delegado, um jovem, de 17 anos, foi apreendido, suspeito de exercer a função de endolar drogas no interior da própria residência, no bairro onde aconteceu o flagrante.

A Polícia Civil informou que 67 sacolés de maconha, um pino de cocaína, duas balanças, diversos adesivos usados nas identificações das drogas e 04 munições de calibre 9mm, foram encontrados no interior do imóvel do suspeito; autuado nos Artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

A localidade, segundo a Polícia Civil, é dominada por uma facção criminosa.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através de denúncias pelos telefones: Whatsapp (21) 9 68021650; Whatsapp da 93ª DP (24) 9 99242496; Disque Denúncia 2253 1177 ou 0300 253 1177. O sigilo é garantido.