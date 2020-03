Polícia Civil e Ministério Público detêm vereador Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 20:24 horas

Parlamentar e dois outros colegas são suspeitos de tentar extorquir o prefeito Samuca Silva

Volta Redonda – A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (CIAF), e o Ministério Público Estadual (MP-RJ), por meio do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral da Justiça (GAOCRIM), prenderam em flagrante, neste sábado (07/03), o vereador de Volta Redonda Paulinho do Raio-X. O parlamentar foi preso no momento em que receberia a quantia de R$ 325 mil reais, supostamente para evitar o impeachment do prefeito de Volta Redonda. Ele estava em um carro alugado com placa adulterada. A informação sobre a identidade do vereador foi divulgada pelo jornal O Dia.

A CIAF e o GAOCRIM apuram a denúncia de que três vereadores teriam cobrado uma grande quantia em dinheiro, mais um valor que deveria ser pago mensalmente para não estimular o impeachment, que foi votado essa semana. O prefeito informou aos agentes que teria conseguido gravar, por meios próprios, a solicitação do valor feita na semana passada.

As gravações feitas pelo prefeito, além de anotações de valores realizadas pelo vereador, entre outras provas coletadas estão sendo analisadas. O vereador foi conduzido para a unidade, onde prestou depoimento. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de corrupção passiva e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do caso. O prefeito e os outros dois vereadores também serão ouvidos.