Polícia Civil identifica suspeito no assassinato de designer em Paraty

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 19:51 horas

Paraty – O delegado titilar da 107ª DP (Paraty) Marcelo Haddad, disse que já identificou um suspeito de envolvimento no assassinato da designer de moda, Thalissa Nunes Dourado, de 27 anos. Ela foi encontrada asfixiada no dia 5 deste mês, deitada na cama do quarto do apartamento onde morava no bairro Caborê.

No entanto, o delegado explicou que o inquérito sobre morte da vítima foi concluído, mas que o Ministério Público e o Judiciário acharam que as provas colhidas pela polícia foram insuficientes para denunciar o suposto criminoso. O MP e a Justiça solicitaram ao delegado que realize novas diligências.

– Além de novas diligências, o MP e o Judiciário solicitaram ainda outros exames complementares. Mas, para a Polícia Civil eles não vão acrescentar em nada, em relação à conclusão que chegamos sobre o suspeito. Esses poderão definir a causa da morte que poderá ser acrescentada sobre alguma coisa. A investigação está definida – disse Haddad, afirmando não poder dar mais detalhes porque as investigações estão sob sigilo.

Haddad já tinha informado ao DIÁRIO DO VALE que a a Polícia Civil estava com supostos assassinos da vítima, não definidos, e que aguardava o resultado dos laudos da polícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.