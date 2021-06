Polícia Civil prende suposto traficante em Angra dos Reis

Matéria publicada em 29 de junho de 2021, 10:06 horas

Homem também é suspeito de ameaçar ataque à 166ª DP

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP, coordenados pelo delegado Vilson de Almeida, prenderam na tarde dessa segunda-feira, dia 28, um homem de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas em Angra dos Reis. Ele também é suspeito de ameaçar ataque à delegacia da cidade.

De acordo com os agentes, a prisão aconteceu às 16h50, após informações do setor de inteligência da Polícia Civil, dando conta que um homem, suspeito de gerenciar o tráfico no bairro Promorar, estaria, supostamente, organizando ataque à 166ª DP. Após buscas, o suspeito foi encontrado com cinco pinos de cocaína com descrição de uma facção criminosa. A polícia informou que o suspeito foi visto tentando se desfazer de todo material e, em dado momento, antes da abordagem, mexia no celular; dando a entender que estaria apagando as mensagens do aparelho.

Após o flagrante, o homem foi conduzido para 166ª DP, onde permanece preso, à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através de denúncias pelo WhatsApp da 166ª DP (24) 9 99351747. O sigilo é garantido.