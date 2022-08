Polícia Civil prende suspeito de matar pai de santo em Angra dos Reis

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 12:31 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, prenderam nesta quinta-feira (4), um homem suspeito de assassinar o pai de santo, Jorge Luiz Mariano, de 70 anos, que era conhecido como “Pai Jorge”. O crime foi praticado no dia 19 de julho deste anos, e o corpo da vítima encontrado no dia 26 do mesmo mês, no bairro Japuíba.

O suspeito foi localizado pelos agentes, na Barra da Tijuca, no Rio, onde foi cumprido um mandado de prisão temporária contra ele. O autor confessou que matou o pai de santo a facadas.

– O autor disse que feriu a vítima com nove facadas. O assassinato foi na casa Pai Jorge, na Japuiba – disse Vilson.

Ele ainda assumiu que após o crime fugiu com o Toyo5a Corolla da vítima. O carro foi recuperado pelos policias.

Os agentes também localizaram as pessoas que fizeram transferência de dinheiro pelo Pix, ao suspeito. Ele com o celular que furtou de Jorge Luiz, enganou as vítimas fingindo que era o pai de santo.

O delegado disse que está investigando a motivação do crime. No entanto, o autor alegou que matou após uma discussão por conta de uma dívida que a vítima tinha com ele.

– Ele (suspeito) disse que realizou serviço de pedreiro, mas que o pai de santo não o pagou – explicou Vilson.

Denúncias sobre atividades criminosas podem ser feitas por meio do whatsapp da 166ª DP : (24) 99935-1747.