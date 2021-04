Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 17:36 horas

Volta Redonda – Nesta quinta-feira, dia 15, a 93ª DP (Volta Redonda) realizou a operação “Reditus”, com o objetivo de retomar imóveis ocupados irregularmente por traficantes no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Santa Cruz. A investida teve início pela manhã, e intenção foi cumprir sete mandados de prisão e de busca e apreensão.

Segundo o delegado titular Edézio Ramos, não foram encontrados os traficantes que expulsaram ilegalmente moradores de seus imóveis, mas que eles estão identificados. Por isso, a operação vai prosseguir na tentativa de localizar e prender os criminosos, que vêm ocupando apartamentos para usarem como depósitos de drogas e armas.

Ainda de acordo com Edézio, a ação serviu como um recado aos invasores dos imóveis, sendo que ela poderá se repetir caso continuem impondo suas próprias leia naquela localidade.

– Os criminosos já foram identificados e reconhecidos pelas vítimas. Eles são acusados de expulsar famílias do condomínio. Na operação desta quinta-feira, nada foi apreendido nos locais de busca. No entanto, a investida vai continuar. A fim de prender esses marginais e dar segurança e tranquilidade às pessoas de bem que moraram neste condomínio, e retomar outros imóveis que venham a ser ocupados por esses bandidos – disse o delegado.

A Polícia Civil solicita que às pessoas continuem denunciando qualquer ator criminoso, por meio do Disque Denúncia da 93ª DP: (197).