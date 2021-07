Polícia identifica suspeito de matar criança em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 17:12 horas

Barra Mansa – A polícia identificou um suspeito de ter sido o autor do disparo que atingiu na cabeça e matou o menino Ycaro Miguel, de dois anos. O atirador seria do bairro Mangueira e teria 24 anos. A criança foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa .

Ela chegou no hospital com parada cardíaca e foi realizado procedimento para reversão do quadro. Porém, ela não resistiu e faleceu ainda na noite de sábado, às 20h57.

O suspeito teria ido ao bairro Paraíso para se vingar de uma agressão contra um parente dele, segundo declarações de policiais militares ao site noticioso Foco Regional. Outra vítima foi atingida por um tiro no peito e morreu no hospital.

A polícia está fazendo buscas pelo suspeito em diversos bairros de Volta Redonda e Barra Mansa e também posicionou equipes nos bairros Mangueira e Paraíso para evitar tentativas de represálias.

Como resultado dessa ocupação, na madrugada deste domingo (25), guarnições abordaram um veículo uber que saia do bairro Paraíso, com destino ao bairro Padre Josimo e que tinha como passageiro um homem apontado como gerente do tráfico do bairro Paraíso. Contra o mesmo consta três mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.