Polícia investiga duplo homicídio em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 09:22 horas

Uma das vítimas pode ter sido morta por engano

Inspetores do Núcleo de Homicídios da 99ª Delegacia de Polícia iniciaram as investigações de um duplo homicídio ocorrido na noite desta quinta-feira (22), na Vila Flórida, em Itatiaia. O crime ocorreu por volta de 21 horas.

Segundo os agentes, a suspeita é de que uma briga de facções entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) pode ter provocado os assassinatos.

De acordo com informações da polícia, uma das vítimas, alvo dos criminosos, invadiu uma casa no bairro durante a fuga, para se esconder. Os assassinos então entraram na residência e atiraram no homem e no proprietário da casa. Jorge Dias de Souza e Washigton Aquiles de Oliveira Chagas vieram a óbito.

Após o ocorrido, por volta das 23 horas da noite, os agentes encontraram um carro incendiado na cidade. A polícia apura se o veículo pode ter sido usado no crime.