Polícia Militar divulga balanço de operação em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 09:38 horas

Ao todo, 23 mandados de prisão foram cumpridos; 15 deles, na manhã desta terça-feira (22), em diversos bairros do município

Paraíba do Sul – Policiais militares do 38º Batalhão divulgaram o balanço da operação deflagrada em diversos bairros do município de Paraíba do Sul, na manhã desta terça-feira, dia 22.

De acordo com a PM, a ação – integrada com policiais civis da 107ª DP – , resultou em 23 mandados de prisão, cumpridos em decorrência de investigações que apuram a atuação de um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas no Município. Das 23 prisões, 15 foram realizadas hoje (22) em Paraíba do Sul e 8 mandados de prisão foram cumpridos dentro do sistema penitenciário. De acordo com a PM, também foram apreendidas certa quantidade de drogas na casa de dois suspeitos que estavam sendo presos, onde foram autuados em flagrante por tráfico.

Esta integração das forças policiais contou com cerca de 100 agentes, incluindo o apoio de Policiais Militares dos Serviços de Inteligência dos Batalhões de Petrópolis (26ºBPM), Friburgo (11ºBPM) e do 7ºCPA, além de Policiais Civis das Delegacias de Três Rios, Petrópolis, Itaipava e 7º DPA.

Segundo os policiais, a investigação teve início em março de 2019 e identificou suspeitos que buscam se estabelecer com a prática de tráfico de drogas na cidade, em especial na região que o próprio grupo denomina como “Complexo do Jatobá”, que engloba os bairros Grama, Grotão, Jatobá, Morro da Alegria e Bela Vista.

De acordo com a PM, os três supostos líderes da associação investigada já estão presos há anos pela prática de delitos como homicídio e tráfico de drogas. Ainda de acordo com a PM, de dentro do sistema penitenciário, através do uso de telefone celular e das informações passadas aos visitantes, os suspeitos coordenam as atividades do grupo e as remessas de drogas oriundas de comunidades da cidade do Rio de Janeiro.

A PM afirma que as provas dos crimes foram coletadas em um inquérito policial que somou mais de mil páginas e que foi desenvolvido ao longo de um ano e meio de forma integrada pelos agentes da 107ª DP e Policiais Militares do Serviço Reservado e 2º Cia do 38º BPM. Ao longo da investigação ocorreram 14 apreensões de entorpecentes, totalizando mais de 3.500 pinos de cocaína, entre outras drogas. Uma das apreensões aconteceu em setembro de 2019 e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando interceptou uma remessa de 1.900 pinos de cocaína na altura de Petrópolis sendo trazida para Paraíba do Sul. Outra apreensão importante ocorreu em novembro de 2019, quando agentes da 107ª DP e do 38º BPM encontram 1.490 pinos de cocaína em uma casa em construção.

Com esta ação, a força policial de Paraíba do Sul, além do combater os diversos crimes diretamente relacionados ao tráfico, busca manter o baixíssimo índice de letalidade na cidade, onde ocorreu um único homicídio em 2020 e o caso foi elucidado em 24h. Nos últimos 3 anos, as Polícias Civil e Militar do Município realizaram 45 operações integradas que totalizaram 213 prisões, um esforço conjunto que vem sendo capaz de produzir os resultados almejados em prol da Segurança Pública.