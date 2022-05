Policiais Civis e Federais prendem jovem suspeito de atirar em menina de 9 anos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 4 de maio de 2022, 09:46 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, e com apoio da Polícia Federal, prenderam nesta quarta-feira (4), um jovem, de 20 anos, suspeito de matar Karina Sobral de Souza, de 9 anos, em Angra dos Reis. Ele foi localizado na casa do pai dele, na comunidade de Columbandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Na noite de domingo (2), o jovem, junto com um comparsa que foi preso ontem, foi cobrar uma divida de drogas de um viciado.

O suspeito ao disparar na direção do seu alvo, acabou atingido a criança que estava acompanhado dos pais, na esquina das ruas Luiz Vicaroni e João Gregorio Galindo, na localidade conhecida como Volta Fria.

Na ocasião, o viciado não foi atingido pelos tiros e conseguiu fugir. Em São Gonçalo, o delegado prendeu o jovem, por meio de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Angra dos Reis.