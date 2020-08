Policias Civil e Militar apreendem 30 quilos de drogas e dois fuzis em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 14:56 horas

Volta Redonda – Uma operação conjunta entre as policiais Civil e Militar nesta terça-feira, dia 18, resultou na apreensão de 30 quilos de drogas e dois fuzis de guerra. O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Victor Tuttuman, e a comandante do 28 Batalhão da PM, Andréia Ferreira da Silva, coordenam a operação.

A investida foi no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

A operação ainda está em andamento. O DIÁRIO DO VALE está apurando mais detalhes, que serão divulgados.

A ação policial ocorreu no mesmo bairro, onde, no domingo (16), policiais militares trocaram tiros com bandidos. Na ocasião, um suspeito morreu.