Polícias civil e militar estão em alerta contra vinda de facção criminosa paulista para a região

Matéria publicada em 6 de setembro de 2020, 19:27 horas

Sul Fluminense – Policiais lotados em batalhões da Polícia Militar e delegacias de Polícia Civil no Sul Fluminense estão em alerta para uma possível migração da maior facção criminosa de São Paulo para o Médio Paraíba Fluminense, Costa Verde e Centro-Sul. Uma reportagem divulgada pelo jornal Extra neste domingo (6), revelou que o grupo já tem base em dez cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro.

A intenção dos integrantes da facção paulista é estabelecer novas rotas para a capital fluminense e para Minas Gerais, visando o abastecimento de drogas de cidades de porte médio.

O delegado titular da 101ª DP (Pinheiral), Marcelo Haddad, disse que está a par da situação, embora tenha notado a presença desses criminosos não apenas em Pinheiral, mas em outras cidades vizinhas, como Volta Redonda, Barra Mansa e Piraí.

– Por conta de já estarmos sabendo dessa predisposição dessa facção em entrar no Rio e nos municípios da nossa região, tomamos providências, junto com a Polícia Militar, para evitar a entrada deles em nossas cidades – disse Haddad.

O também delegado Marcelo Russo, titular da 167ª DP (Paraty), disse que sobre eventual migração interna dessa facção criminosa de outro estado, a polícia de Paraty já percebeu uma reiterada tentativa ou investida intermitente no Distrito de Trindade, em 2019.

Russo lembrou que no ano passado, prendeu cinco paulistas ligados ao PCC, frustrando a tentativa deles em se instalar em Trindade. Na ocasião, os suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Russo descobriu que o grupo detido tinha uma vasta ficha criminal. O delegado explicou que Paraty fica numa região limítrofe com o Estado de São Paulo, e que Trindade seria a primeira localidade para quem vem do estado viziinho.

– Em tese, seria atrativo para integrantes da facção paulista seguir em direção ao Centro Histórico de Paraty, e aos bairros Ilha das Cobras, um dos redutos do tráfico na cidade, Pantanal, Condado e Magueira – explicou o delegado, acrescentando que, desde o episódio em Trindade, não se observa informação da facção paulista, havendo presença de algumas facções próprias do Rio de Janeiro.

O delegado titular da 99ª DP, Vicente Maximiliano, disse que em Itatiaia, não ha qualquer indício conhecido de atuação de facção criminosa sediada em São Paulo.