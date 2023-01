Ponte recém-inaugurada desaba no Lago Javary, em Miguel Pereira - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 08:21 horas

Prefeito André Português determina perícia na estrutura para saber as causas do acidente; quatro pessoas feridas levemente já tiveram alta do hospital

Miguel Pereira – Quatro pessoas ficam levemente feridas, depois que a ponte sobre o Lago Javary desabou horas depois de ser inaugurada em Miguel Pereira. O acidente ocorreu por volta de 23:45hs deste sábado (31). Uma multidão estava na ponte poucas horas antes da queima de fogos. Várias pessoas caíram no lago e foram socorridas rapidamente.

Durante a madrugada, o prefeito de Miguel Pereira, André Português, reuniu toda a sua equipe para prestar esclarecimentos por meio de uma live no hospital municipal. Ele disse que acionou a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros no momento do incidente. Segundo apurado pela reportagem, cerca de 300 pessoas estavam sobre a estrutura no momento em que a ponte cedeu.

O prefeito determinou que ao procurador da cidade que abra uma sindicância para apurar os fatos. Ele disse ainda que a Secretaria de Assistência Social dará todo apoio para as pessoas que caíram no lago.

– Não podemos fugir de notícias ruins. Graças a Deus ninguém perdeu sua vida. Os feridos levemente já receberam alta do hospital e agora iremos apurar as causas do acidente – disse o prefeito ainda durante a madrugada.

Em nota oficial, a prefeitura de Miguel Pereira informou que ‘parte da estrutura da ponte sobre o Lago Javary cedeu na noite do dia 31 já está sendo investigada.

Não houve mortes no acidente. Quatro pessoas sofreram ferimentos leves, foram atendidas no Hospital Municipal Luiz Gonzaga e liberadas.

Lamentamos pelo ocorrido e estamos buscando junto à perícia, solucionar o mais breve possível’, diz a nota.