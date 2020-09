Posto de vistoria de Volta Redonda fecha após confirmação de casos de Covid-19

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 19:24 horas

Volta Redonda – Após a confirmação de dois casos de Covid-19 no posto de vistoria de Volta Redonda, a unidade não funcionará por sete dias, a partir desta terça-feira (22), por orientação da Secretaria Municipal de Saúde. O posto passará por uma sanitização completa e todos os funcionários serão testados.

Os motoristas que estavam agendados para os serviços veiculares durante esta semana, serão reagendados para datas a partir do dia 30 de setembro. Os usuários serão informados pela Diretoria de Registro de Veículos sobre a alteração dos agendamentos.

Lembramos que os postos de vistoria funcionam no modelo drive-trhu, onde o motorista não precisa sair do veículo para realizar o procedimento, minimizando os riscos de contaminação. Para não gerar aglomerações, as vagas seguem limitadas e o departamento reforça a importância da população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. Se for imprescindível, compareça ao posto sempre com agendamento prévio, use máscara de proteção e não leve acompanhantes.

Os casos de funcionários contaminados pelo novo coronavírus em unidades do Detran.RJ , demonstram a importância do retorno gradual dos serviços para segurança de funcionários e usuários. Com a unidade de Volta Redonda, são quatro locais que já foram fechados para higienização desde a retomada dos serviços. Os outros foram Niterói, Barra Mansa e Teresópolis.