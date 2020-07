Praça da Colina é novamente interditada para evitar aglomerações

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 07:45 horas

Volta Redonda – A Praça da Colina é novamente interditada neste domingo, 26, por mais dez dias. A medida é fruto de determinação do prefeito Samuca Silva e visa evitar aglomerações no local, que voltou a ser frequentado por um grande número de pessoas, desrespeitando as ações de combate à Covid-19. Esta é a segunda vez que o local é interditado por conta de aglomerações durante a pandemia.

Em comunicado pelas redes socais o prefeito ressalta que há quatro meses a população enfrenta uma pandemia com mais de 85 mil mortos. “O que estas pessoas que estão aglomeradas na Praça da Colina acham que têm de tão especial?”, indagou o prefeito em um post na rede social, lembrando os riscos da propagação da doença e ainda colocando em risco a vida de parentes, em especial, idosos e grupos de risco.

O prefeito lembrou ainda que a flexibilização acontece para que o comércio não feche as portas e que os empregos sejam mantidos e considerou como abuso, o descumprimento das ações. Samuca ressaltou ainda que, embora o município tenha mais dez leitos de UTI, específicos para Covid-19, existem outras doenças na cidade e, que um aumento no número de pacientes infectados poderá sobrecarregar o sistema de saúde. “Podemos ficar sem leitos disponíveis e suficientes se a população não entender que todos nós somos responsáveis nessa guerra”, concluiu o prefeito.