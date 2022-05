Preço da gasolina varia 1.28% na região

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 18:49 horas

Com o aumento de 8.87% previsto para os próximos dias, valor do diesel deve superar o do etanol

Sul Fluminense – O site Preço dos Combustíveis (www.precodoscombustiveis.com.br) , que divulga levantamentos dos preços médios de gasolina, etanol e diesel em todo o Brasil, aponta que valores registrados para a gasolina, durante os últimos quinze dias, em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Barra do Piraí, tiveram uma variação de 1,28% entre o mais alto, de R$ 7,970, em Barra do Piraí, e o mais baixo, de R$ 7,920, em Barra Mansa. Em Angra dos Reis, não houve registro de preço para a gasolina nos últimos quinze dias. O site se baseia em informações dadas por seus usuários.

Quando se trata de etanol, os preços médios foram registrados nos cinco municípios. O maior valor foi encontrado novamente em Barra do Piraí (R$ 7,122) e o menor, em Angra dos Reis (R$ 6,930). A diferença ficou em 3,10%.

O diesel não teve preço registrado em Resende. O menor valor foi encontrado em Barra do Piraí (R$ 6,710), e o maior, em Barra Mansa (R$ 6,780). A variação é de 1,28%.

Município Gasolina Etanol Diesel Angra dos Reis N/A 6,830 6,745 Volta Redonda 7,967 6,908 6,694 Barra Mansa 7,920 6,940 6,780 Resende 7,853 6,920 N/A Barra do Piraí 7,970 7,122 6,710 Média 7,928 6,973 6,728 Variação 1,49% 3,10% 1,28%

Diesel mais caro que etanol

Com o aumento de 8,87% que a Petrobras anunciou para esta semana, o preço médio do diesel vai superar o do etanol em todos os municípios, caso o percentual de reajuste seja integralmente repassado para o consumidor. A média registrada nos cinco municípios que fizeram parte do levantamento ficou em R$ 6,728 para o diesel contra R$ 6,973 para o etanol, mas o preço médio do combustível mais usado em caminhões e ônibus, com o reajuste, pode ir para R$ 7,266.