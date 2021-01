Prefeitos e vereadores eleitos da região tomam posse nesta sexta-feira

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 09:14 horas

Sul Fluminense e Costa Verde- Prefeitos e vereadores eleitos de toda a região tomam posse nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro. Grande parte das solenidades serão transmitidas de forma online por causa da pandemia de Covid-19. Em Volta Redonda, o maior colégio eleitoral do Sul Fluminense e da Costa Verde, a posse será transmitida por meio do Facebook da Câmara. O prefeito eleito Antônio Francisco Neto, o vice Sebastião Faria e os 21 vereadores tomarão posse às 10h, no plenário da Câmara.

Em Barra Mansa a sessão de posse do Executivo e Legislativo municipal será realizada também de maneira virtual, às 9h, no plenário da Câmara Municipal, com a presença dos vereadores, vice-prefeita e prefeito eleitos, além dos funcionários essenciais para a realização da cerimônia.

Os vereadores para a 50ª legislatura, juntamente com os funcionários da Câmara de Barra Mansa, decidiram realizar a sessão de posse sem convidados e com transmissão online. A medida foi necessária para evitar aglomerações. A população, familiares e amigos dos empossados poderão assistir à posse através da TV Câmara, que já transmite as sessões da casa legislativa, pelo site http://www.tvcamarabm.com.br

Em Resende a posse dos candidatos eleitos será às 19h na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras). Em Angra dos Reis a solenidade acontecerá às 10h, na Câmara Municipal.

Em Barra do Piraí a posse será às 19h, no Royal Sport Club, com transmissão ao vivo pelo Facebook PMBP. Pinheiral terá a posse dos eleitos às 10h com transmissão pelas redes sociais do prefeito eleito Ednardo Barbosa e pelas redes das Câmara Municipal.

Em Rio Claro a posse será às 9h e em Quatis às 10h, ambas na Câmara Municipal.