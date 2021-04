Prefeitura antecipa horário de vacinação na Ilha São João

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 11:46 horas

Segundo a Guarda Municipal, os primeiros veículos chegaram por volta da meia noite

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda antecipou a vacinação em idosos acima de 65 anos, permitindo a entrada dos veículos na Ilha São João, para imunização contra a Covid-19, bem mais cedo do que o previsto. Isso aconteceu devido ao grande número de pessoas que foram em busca da imunização.

O inspetor Gilson do Carmo, diretor do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) foi informado que os primeiros veículos chegaram à meia noite e para evitar algum incidente, agentes do órgão estão no local, acompanhando o andamento da fila.

De acordo com a prefeitura, a vacinação contra a Covid-19 no sistema drive-thru na Ilha São João será direcionada apenas para pessoas acima de 65 anos que receberão a primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford). Os idosos devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.

São esperadas cerca de 4 mil pessoas

Já a segunda dose da vacina CoronaVac está sendo aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 8h às 16h, para quem tomou a primeira dose até o dia 24 de março, exceto as unidades do Rústico, Dom Bosco, Candelária, São Luís e Três Poços (FOA), que permanecerão fechadas para atendimento nesta terça-feira.