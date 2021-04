Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 18:45 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda pediu que a Federa√ß√£o Paulista de Futebol (FPF) troque os dez aparelhos respiradores enviados √† cidade. Os equipamentos que chegaram est√£o em desconformidade ao padr√£o dos demais leitos que est√£o sendo montados no anexo ao Hospital do Retiro. A Federa√ß√£o Paulista de Futebol concordou com o pleito e j√° se comprometeu a enviar novos respiradores, dentro das especifica√ß√Ķes desejadas.

Os equipamentos foram comprados pela FPF como compensação pela cessão do Estádio Municipal Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, para a realização de partidas pelo Campeonato Paulista de Futebol, durante o período em que os jogos estavam proibidos em São Paulo, por causa das medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19.

A empresa que vendeu os equipamentos √† FPF concordou em devolver o dinheiro da compra (R$ 200 mil), segundo reportagem de Mar√≠lia Ruiz para o site UOL. A reclama√ß√£o sobre os equipamentos foi feita pelo prefeito Ant√īnio Francisco Neto, que relatou o problema √† FPF e √† Procuradoria-Geral do munic√≠pio.

A FPF declarou ao UOL que j√° solicitou nova remessa de equipamentos, mas n√£o informou o nome do novo fornecedor. Os respiradores haviam sido destinados ao Hospital do Retiro.