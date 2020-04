Presidente da CDL vai conversar com MP sobre reabertura do comércio em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 10:00 horas

Reunião, que será virtual, foi intermediada pelo prefeirto Samuca Silva

Volta Redonda – O presidente do CDL de Volta Redonda, Gilson de Castro, vai se reunir na manhã desta quarta (01) com representantes do Ministério Público Estadual (MP) para conversar sobre a possibilidade de reabertura do comércio. A reunião foi intermediada pelo prefeito Samuca Silva, que baixou os decretos de isolamento social atualmente vigentes depois de sentença judicial conseguida pelo MP nesse sentido.