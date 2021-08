Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 14:12 horas

Mulher era funcionária do estabelecimento comercial e teria combinado o crime com o namorado

Sul Fluminense – Um ação conjunta entre policiais da 88ª DP e 93ª DP resultou na prisão de um casal de namorados suspeito de roubar R$ 164 mil, no dia 15 de junho deste ano, de uma casa lotérica, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. As prisões foram realizadas, na manhã desta terça-feira, dia 2, nos bairros Belo Horizonte e Água Limpa, em Volta Redonda.

O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, disse que as investigações revelaram que, a mulher, de 25 anos, era funcionária da casa lotérica e teria sido a mentora do crime, que teve a participação do namorado, de 35 anos. O policial explicou que durante o assalto, a mulher estava trabalhando na casa lotérica, onde simulou que estava sendo dominada pelo ladrão, que era o namorado dela.

Ela ainda compareceu à Delegacia de Barra do Piraí, onde prestou depoimento como vítima de assalto. Na ocasião, um policial civil da 88ª DP desconfiou da atitude da mulher, no dia do depoimento e passou a monitora-la, culminando com sua prisão.

-O maior recurso de Polícia Civil é o recurso humano. No dia do assalto à casa lotérica, entre várias pessoas que prestaram depoimento na delegacia, o policial plantonista apontou então a funcionária como a mentora intelectual do roubo. A partir daí as investigações começaram e confirmaram o “tirocínio” do policial civil – relatou o delegado.

Atala disse que após o roubo, o casal passou a ter uma vida de luxo, chegando a ficar hospedado em um hotel de alto padrão no bairro do Leblon, no Rio.

– Em uma de suas viagens, o casal ficou hospedado no hotel carioca, onde a diária chaga a custar R$ 1,5 mil. No hotel, os eles também gastaram dinheiro com o serviço de quarto. O casal passou a viver uma “lua de mel”, realizou viagens, frequentou restaurantes caros, além de comprar relógios de marca e um carro – disse o delegado, que divulgou imagens do crime e teve acesso a vídeos do casal no hotel de luxo.

Atala indiciou os suspeitos no crime de roubo, cuja pena pode chegar a 15 anos reclusão. O casal será transferido pera o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da Justiça de Barra do Piraí.