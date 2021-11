Preso suposto gerente do tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 10:34 horas

Segundo a PM, ação, no Padre Josimo, uma pistola, munições e um carregador de pistola foram apreendidos; outro caso foi registrado no Santa Cruz

Volta Redonda – Um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, foi detido pela Polícia Militar na noite de ontem (19), por porte ilegal de arma de fogo. Segundo PMs do 28º Batalhão, equipes faziam patrulhamento pelo bairro, quando observaram vários suspeitos, que fugiram ao notarem a presença da Polícia Militar. Um dos suspeitos foi capturado e com ele, segundo os agentes, foram encontrados uma pistola calibre 9 milímetros, 11 cartuchos e um carregador. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Outro caso



Já na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Ingá I, localizado no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar. A ocorrência, registrada na delegacia da cidade, também aconteceu nesta sexta-feira, dia 19. Segundo a PM, durante a ação, um revólver calibre 38 municiado, 67 sacolés de cocaína, 35 trouxinhas de maconha e R$20,00, foram apreendidos com o suspeito, preso por suspeita de tráfico de drogas.