Preso suspeito de ameaçar a ex-companheira em Barra do Piraí

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 08:00 horas

Segundo a PM, um revólver e munições foram apreendidos; material foi entregue na 88ª DP

Barra do Piraí – Um jovem de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no final da tarde dessa segunda-feira (19), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, após denúncia anônima, dando conta que uma mulher, de 34 anos, estaria sendo ameaçada com uma arma pelo suspeito, que seria ex-companheiro, durante discussão. Durante a ação, um revólver calibre 32 com numeração raspada, seis munições do mesmo calibre e um aparelho celular, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 88ª DP.

De acordo com a PM, o suspeito foi encontrado dentro de um Ford Fusion, na Rua 21. A arma estava debaixo do banco do motorista. Ainda de acordo com os agentes, a mulher confirmou a ameaça, mas afirmou não ter notado se o suspeito portava a arma quando o fato aconteceu.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Barra do Piraí, onde o suspeito permaneceu preso por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.